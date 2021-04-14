- Çin'deki Sinopharm Covid- 19 aşı üretim tesisi görüntülendi
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- Çin'deki Sinopharm Covid- 19 aşı üretim tesisi görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'deki Sinopharm Covid- 19 aşı üretim tesisi görüntülendi Çin merkezli Sinopharm şirketinin tesislerinde günlük 3 milyon dozun üzerinde aşı üretirken, aşılar şu ana kadar 50'den fazla ülkeye ihraç edildi.

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- Çin'deki Sinopharm Covid- 19 aşı üretim tesisi görüntülendi

PEKİN - Çin merkezli Sinopharm şirketinin tesislerinde günlük 3 milyon dozun üzerinde aşı üretirken, aşılar şu ana kadar 50'den fazla ülkeye ihraç edildi.

Sinopharm'ın yan kuruluşu Çin Ulusal Biyotek Grubu'na bağlı Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü Limited Şirketi'nin Başkanı Wang Hui'nin yaptığı açıklamaya göre Sinopharm tarafından geliştirilen Covid-19 aşıları, 50'den fazla ülkeye ihraç edilirken 100'den fazla ülkedeki insanlara da bu aşılar uygulandı. Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü Limited Şirketi Başkanı Wang Hui, "24 saat çalışan iki imalathanemiz var ve günlük aşı üretimi 3 milyon dozun üzerinde. Gelecekteki üretim de mevcut üretim kapasitesine bağlı olarak artacak. Aşılarımızı halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Peru, Sırbistan ve Macaristan da dahil olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç ettik. Hatta 100'den fazla ülkedeki insanlar bizim aşımızla aşılandı" ifadelerini kullandı.

Sinopharm Grup Başkanı Yu Qingming, Mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, günlük aşı üretim kapasitesinin 2021 yılında 1 milyar dozun üzerine çıkmasının beklendiğini belirtmişti. CNBG, 10 Nisan'da Sinopharm'in geliştirdiği yeni Covid-19 aşısının klinik denemeler için Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından onaylandığı duyurmuştu. CNBG'nin Ar-Ge merkezi Ulusal Aşı ve Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni Covid-19 rekombinant aşısı, şirketin geliştirdiği üçüncü aşı olma özelliği taşıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, cumartesi günü itibarıyla ülke genelinde 164.47 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandığını bildirdi.

- Çin'deki Sinopharm Covid- 19 aşı üretim tesisi görüntülendi
- Çin'deki Sinopharm Covid- 19 aşı üretim tesisi görüntülendi
- Çin'deki Sinopharm Covid- 19 aşı üretim tesisi görüntülendi
- Çin'deki Sinopharm Covid- 19 aşı üretim tesisi görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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