Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edildi
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Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edildi

Çin Sağlık Yetkilileri, Rusya'dan ithal edilen kalamarlarda yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı. Yetkililer, 24-31 Ağustos tarihleri arasında Jilin eyaletine ithal eden kalamar paketlerini satın alanların ya da tüketenlere test yaptırması çağrısında bulundu.

Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edildi
20.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:19

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının başından beri merak edilen "Yiyecekten virüs bulaşır mı?" konusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda Kovid-19 virüsüne rastlandı.

"KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRIN" ÇAĞRISI

Çinli sağlık yetkilileri 24-31 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Jilin eyaletine ithal edilen kalamar paketlerini satın alanların ya da tüketenlerin derhal koronavirüs testi yaptırması çağrısında bulundu.

ŞİRKETLERİN İTHALATLARI 1 HAFTA ASKIYA ALINACAK

Çin gümrüğü cuma günkü açıklamasında, dondurulmuş gıda ürünlerinde koronavirüs çıkması durumunda şirketlerin ithalatlarını bir hafta süreyle askıya alacağını belirtti. Bu sürenin, tedarikçi şirketin ürünlerinde üç defa Kovid-19'a rastlanması durumunda bir aya uzatılacağı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DONMUŞ GIDA KARGOLARINDA VİRÜSE RASTLANMIŞTI

Ağustos ayında, iki Çin kentinde yetkililer ithal donmuş gıda kargolarında virüs izine rastlandığını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Kovid-19'un gıda veya ambalaj yoluyla yayıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews.com

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