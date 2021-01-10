Çin'de koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarda çok sayıda veri silinmiş
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Çin'de koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarda çok sayıda veri silinmiş

10.01.2021 19:44 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:48
Çin'de koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarda çok sayıda veri silinmiş

İngiliz basını, Çin hükümetinin koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarla ilgili 300'den fazla önemli çevrim içi verileri sildiğini iddia etti.

İngiliz basınında koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yüzlerce sayfalık verinin silindiği iddia edildi.

"300'DEN FAZLA ÇALIŞMA SİLİNDİ"

Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veri tabanından silindiği ileri sürüldü.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi.

Smith aynı zamanda , "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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