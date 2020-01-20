Çin'de 'gizemli virüs' yayılmaya ve can almaya devam ediyor
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Çin'de 'gizemli virüs' yayılmaya ve can almaya devam ediyor

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri "gizemli virüs"ten etkilenenlerin sayısı 200'ü aştı, virüs nedeniyle ölenler ise 3'e yükseldi.

20.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:01
Çin'de 'gizemli virüs' yayılmaya ve can almaya devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri "gizemli virüs"ten etkilenenlerin sayısı 200'ü aştı, virüs nedeniyle ölenler ise 3'e yükseldi.


Hubey eyaletine bağlı Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, SARS benzeri 'gizemli virüs' hafta sonu Vuhan'da 136, Pekin'de 2 ve Guangdong eyaletinde bir kişide daha tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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