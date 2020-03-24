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Çin'de bu kez de hantavirüs karantinası: 1 ölü

Çin basını, ülkede koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik deneylerinin başlamasının ardından ilk gönüllü grubun aşı olmak için Vuhan kentine geldiğini duyurdu.

24.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:33
Çin'de bu kez de hantavirüs karantinası: 1 ölü

Çin basını, ülkede koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik deneylerinin başlamasının ardından ilk gönüllü grubun aşı olmak için Vuhan kentine geldiğini duyurdu. Bu arada, bir RNA virüsü olan hantavirüs nedeniyle ülkede 1 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in China Daily gazetesinde yer alan habere göre, ülkede koronavirüs aşısının klinik deneylerinin başlamasının ardından aşı olmak için 108 gönüllüden oluşan ilk grup, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'a geldi. Tüm katılımcıların, aşılama işlemi sonrası 14 gün karantinada olacakları belirtildi.

ÇİN BASINI DÜNYAYA BÖYLE DUYURDU36 yaşındaki gönüllü Li Zhiji, 45 yaşındaki Wang Li ve 41 yaşındaki Guo Xin ülkenin Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde koronavirüs aşısının yapıldığı sırada Zhu Xingxin tarafından fotoğraflandı. Ayrıca Çin medyası aşının enjekte edildiği anları da paylaştı.BU KEZ HANTAVİRÜSÜ 1 CAN ALDIBu arada, Yünnan bölgesinden Şantung bölgesine giden otobüsteki bir kişinin kemirgenlerden  bulaşan hantavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bunun üzerine otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldığı bildirildi.HANTAVİRÜS NEDİR?

Bir RNA virüsü olan hantavirüsün taşıyıcısı pamuk faresidir. Farenin anavatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika olduğu için Türkiye'de hantavirüs bulunma sıklığı çok azdır. Kırsal bölgelerde yaşayan fare ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler, bu yüzden hastalık hakkında çok fazla bilgi yoktur. İnsanlar kemirgen idrar, tükürük veya dışkı ile temas yoluyla hantavirüslerle enfekte olabilir. Hantavirüs temasla insandan insana geçmez.


Kaynak: DHA

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