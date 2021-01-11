Çin'de beğeni toplamak isteyen gencin direkle imtihanı
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Çin'de beğeni toplamak isteyen gencin direkle imtihanı

11.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:35
Çin'de beğeni toplamak isteyen gencin direkle imtihanı

Çin'in Shandong eyaletinde -15 dereceleri gören soğukta direği yalayan gencin dili, direğe yapıştı.

Çin'in Shandong eyaletinde -15 dereceleri gören soğukta direği yalayan gencin dili, direğe yapıştı. Direkte mahsur kalan gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'in akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin Shandong eyaletindeki Zaozhuang kentinde bir berber dükkanının önündeki trafik tabelasının direğini yalayan gencin dili, direğe yapıştı. Gencin imdadına çevrede buluna bir kadın yetişti. Yaklaşık bir saat boyunca dili direğe yapışan gence müdahele kadın, direğe su döktü. Dakikalar içinde eriyen buzların ardından genç direkten mahsur kalmaktan kurtuldu. İsmi açıklanmayan gencin, sosyal medyada beğeni toplamak için bu yola başvurduğu öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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