Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı
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Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı

Çin'de hayvanlar için aşı üreten biyolojik tesiste yaşanan sızıntı, 3 bin 245 kişiye bakteriyel bir hastalık bulaştırdı. Lisansı iptal edilen firma, yaşananlardan dolayı özür dileyerek hastalara tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı
18.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:04

Çin'in kuzeybatısında yer alan Lanzhou şehrinde hayvanlar için aşı üreten devlete ait bir biyolojik tesiste yaşanan sızıntı sonucu binlerce kişinin bakteriyel bir hastalığa yakalandığı açıklandı.

YAYILMASINDA KOYUN, SIĞIR VE DOMUZ ROL OYNUYOR

2.9 milyonluk bir şehir olan Lanzhou'daki sağlık yetkilileri, 3 bin 245 kişinin genellikle enfekte hayvanlarla veya hayvan ürünleriyle yakın temastan kaynaklanan bruselloza yakalandığını söyledi. Yetkililer yaklaşık 22 bin kişiyi taradıktan sonra bin 401 kişi daha erken pozitif olarak test edildi. Lanzhou sağlık kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bakterilerin yayılmasında yaygın olarak koyun, sığır ve domuzlar rol aldı.

HASTALARA TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Yaşananlar nedeniyle bu yılın başlarında özür dileyen firmanın aşı üretim lisansı iptal edildi. Yetkililer, hastalara ekim ayı itibariyle tazminatlarını ödemeye başlayacaklarını duyurdu. Malta ateşi veya Akdeniz ateşi olarak da bilinen bruselloz, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor.

Haber Yorumları (4)
BUGÜN DIŞARDA HAVA BAYA GÜZEL: Allah büyüktür takmayın kafanıza
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İLOMİLO: ULAN SİZ BİŞEY YAPMAYIN DURDUĞUNUZ YERDE BİLE ZARAR ÜRETİYOSUNUZZ YAA
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..: şaka gibi ya. .
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