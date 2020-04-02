Çin'de 640 bin nüfuslu kasaba karantina altına alındı Çin'de 640 bin kişinin yaşadığı Jia kasabasında bir kadında gizli taşıyıcılardan bulaştığı düşünülen koronavirüs görülmesinin ardından bölge tekrardan karantina altına alındı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Çin'in merkezinde bulunan 640 bin nüfuslu Jia kasabası koronavirüs nedeni ile tekrardan karantina altına alındı.

HASTANEYE GİDEN BİR KADIN DOKTORDAN KORONA KAPTI

Yetkililer, bir kadının başka bir rahatsızlık için gittiği doktordan koronavirüs kapması nedeni ile kasabanın tekrardan karantina altına alındığını bildirirken, doktorun koronavirüs taşıdığını fakat hiçbir belirti göstermediğini ifade etti.

GİZLİ TAŞIYICILAR VİRÜSÜ YENİDEN YAYIYOR

Yetkililer, gizli taşıyıcıların salgının yeniden yayılmasında büyük rol oynadığını kaydederken, birçok kişinin korona virüs taşıdığından haberi olmadığını vurguladı. Yetkililer, Jia kasabasında yaşayanların evde kalmalarını isteyen bildiriler dağıtırken, halkın evden ancak özel izin ile çıkabileceklerini ifade etti. Çinli yetkililer, alınan tedbirler kapsamında maske takmanın ve ateş ölçülmesinin zorunlu olduğunun aktarırken, araç trafiğine de sınırlama getirdi.

HUBEİ'DE KISITLAMALAR KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Hubei eyaletinde seyahat kısıtlamaları kaldırmış, ancak işçilerin komşu şehre çalışmaya gitmelerine izin vermemek için yollar polis tarafından kapatılmıştı. Halk işe gitmelerinin engellenmesi üzerine polis arabalarını ters çevirerek zarar vermişti.

Kaynak: İHA