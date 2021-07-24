Çin, bazı ABD'li kişi ve kurumlara misilleme olarak yaptırım kararı aldı
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Çin, bazı ABD'li kişi ve kurumlara misilleme olarak yaptırım kararı aldı

Çin, bazı ABD'li kişi ve kurumlara misilleme olarak yaptırım kararı aldı
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin Hong Kong'daki Çinli yetkililere uyguladığı son yaptırım kararlarının ardından bu kez de Çin cevap olarak bazı ABD'li kişilere ve şirketlere yaptırım uyguladı.

ABD'nin Hong Kong'daki Çinli yetkililere uyguladığı son yaptırım kararlarının ardından Çin cevap olarak bazı ABD'li kişilere ve şirketlere yaptırım uyguladı.

Yaptırım kararı verilen kişiler arasında ABD'nin eski ticaret bakanı Wilbur Ross da yer alıyor.

Karşı yaptırımlar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın kritik Çin ziyareti öncesinde geldi.

ABD, Hong Kong'da bölgedeki rollerinden dolayı bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulamıştı.

Bununla birlikte Washington yönetimi, Hong Kong'da faaliyet göstermenin artan riskleri konusunda iş dünyasını da uyarmıştı.

Geçen yıl Pekin yönetimi, kitlesel protestolara rağmen Hong Kong için Ulusal Güvenlik Yasası'nı çıkarmıştı. Söz konusu yasa, ayrılıkçı, yıkıcı eylemlerle birlikte, yabancı güçlerle yapılan gizli anlaşmaları suç sayıyor ve kişilere yönelik müebbet hapis cezalarını öngörüyor.

Cuma günü Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son ABD yaptırımlarının "Hong Kong iş çevresini temelsiz biçimde karalamak ve uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ciddi şekilde ihlal etmek" üzere tasarlandığını belirtildi.

Açıklamada ABD'nin eski ticaret bakanı Wilbur Ross da dahil olmak üzere 7 ABD'li kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı söylendi.

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump'ın ticaret bakanı olan Ross, Huawei ve ZTE gibi Çinli telekom devleri de dahil pek çok Çinli şirketin, lisans sahibi olmadan Amerikan firmalarıyla ticaret yapmasını engellemişti.

Çin'in yaptırım uygulayacağı kişiler arasında İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çin Direktörü Sophie Richardson, ABD-Çin Ekonomik ve Güvenlik İnceleme Komisyonu Başkanı Carolyn Bartholomew ve Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nden Adam King de bulunuyor.

Washington'dan yanıt

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in yaptırım kararı karşısında kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Psaki, "Bu eylemler, Pekin'in özel kişileri, şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarını siyasi mesajlarla nasıl cezalandırdığının son örnekleridir" diye konuştu.

Pekin-Washington hattı, Trump döneminde daha da gerginleşmişti. Covid-19'un çıkış noktası, insan hakları ve siber güvenlik dahil olmak üzere farklı konularda gerilimler yaşanıyordu.

Bu hafta sonu, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın, bozulan ilişkileri masaya yatırmak adına Çin'e gidecek. Söz konusu ziyaret, ABD Başkan Joe Biden'ın yönetiminde en üst düzey resmi ziyaret olacak.

Çin, Ocak ayında görevi sona eren Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Trump yönetiminden 27 üst düzey yetkiliye de yaptırım uygulamıştı.

Biden yönetimi bu yaptırımları "verimsiz ve gülünç" olarak nitelendirmişti.

BBC
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