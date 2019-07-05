Cin 'Aşk Büyüsü' Filmi

Cin “Aşk Büyüsü”, sevdiği kadını elde etmek için aşk büyüsü yapan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Musa, aşk ateşi ile yanıp tutuşan genç bir adamdır. Gönlünü, Esra adında genç bir kadına kaptıran Musa’nın aşkı için göze almayacağı hiçbir şey yoktur. Esra’yı elde etmek türlü yolu deneyen ve hepsinde de hüsrana uğrayan Musa, son çare olarak aşk büyüsünü denemeye karar verir. Son zamanlarda sosyal medyada da büyük yankı uyandıran büyüyü deneyen Musa, beklediğinden de iyi sonuç alır. Her şey onun düşündüğünden de yolunda gitmiştir ancak bu durum fazla uzun sürmez. Her büyüde olduğu gibi basit görünen bu büyü de onu felakete sürükler.



Yönetmen: Battal Karslıoğlu

Senaryo: Battal Karslıoğlu

Oyuncular: Soner Türker, Derya İpek, Ali Ertem, Murat Deniz, Ebru Şahin, Zeynep Yılmaz, Kahraman Sivri

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cin 'Aşk Büyüsü'

Yapımcı Firma: Trio Pictures A.Ş.

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: STL3

Vizyon Tarihi: 12.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com