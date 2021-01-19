Çin aşısının üreticisi Sinovac'tan açıklama: İkinci doz 3 hafta sonra yapılırsa etkinlik oranı yüzde 70'e kadar ulaşıyor

Türkiye'de de uygulanan Çin aşısının üreticisi Sinovac tarafından yapılan açıklamada, aşının ikinci dozunun ilk dozdan 2 hafta sonra değil de 3 hafta sonra yapılması önerildi. Açıklamada, bu protokol uygulandığında aşının etkinlik oranının yüzde 20 artarak yüzde 70'e ulaştığının tespit edildiği belirtildi.

Çin aşısının Faz 3 denemelerinin yürütüldüğü Brezilya'da, denemelere dair yeni sonuçlar gelmeye devam ediyor. Çinli Sinovac Biotech şirketi, Brezilya'daki Faz 3 çalışmasında Kovid-19 aşısının iki dozunu 3 hafta arayla alan hasta grubunda yüzde 20'lik bir etkinlik artışı gözlemlendiğini açıkladı. 1394 kişide yapılan bu araştırmada aşının ikinci dozu, 2 hafta sonra değil 3 hafta sonra verildi. Bu yöntem sonucunda aşının etkinliği yüzde 20 daha artarak yüzde 70'e çıktı. Sinovac, bu uygulamanın daha güçlü bir antikor tepkisine neden olduğunu belirtse de bu gruba ilişkin sonuçların kısıtlı olduğunu ve bilimsel açıdan daha az güvenilir olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE 28 GÜNDE İKİNCİ DOZ AŞIYI YAPACAK

Bilim Kurulu'nun tüm bilimsel verileri takip ederek hazırladığı aşılama programı, Türkiye'de önce sağlıkçılar üzerinde başladı. Bakan Fahrettin Koca'nın aşılanması ile başlayan süreçte 830 binden fazla sağlıkçı aşılandı. Ciddi bir yan etki görülmezken, antikorun yeterli düzeyde oluşması için ikinci doz 28 günün sonunda vurulacak.

YÜZDE 50 ETKİNLİK BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Brezilya'da aşı çalışmasını yürüten Butantan Enstitüsü, aşının orta/ağır vakalarda yüzde 78, hafif vakalarda ise yüzde 50 etkinlik oranına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu oran Türkiye'de yüzde 91, Endonezya'da ise yüzde 65 olarak duyurulmuştu.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE "ACİL KULLANIM ONAYI" ALDI

Sinovac, Faz 3 denemelerinin küresel sonuçlarını henüz yayınlamadı. Ancak şirketin ürettiği aşı Türkiye, Brezilya ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkede acil kullanım onayı aldı.

"DOZ ARALIĞI" KÜRESEL TARTIŞMA KONUSU

Koronavirüs aşılarının doz aralığı, bilim adamları ile hükümetler arasında sıcak bir tartışma konusu haline geldi. Pfizer/BioNTech, ürettikleri aşının 2 hafta içinde yapılmasını önerirken, AstraZeneca/Oxford kendi ürettikleri aşının dozları arasında ilk başta öngördükleri süreyi değiştirerek, iki doz arasındaki sürenin daha uzun olmasının aşının etkinliğini artırdığını söyledi.