Çin aşısı güvenilirlik oranı nedir? Sinovac ne kadar güvenilir? Yüzde kaç etkili? Sinovac aşısı sipariş eden ülkeler hangileridir?

Türkiye'de kullanılacak olan Çin'in ürettiği aşının başarı oranı açıklandı. Peki Çin aşısı Sinovac yüzde kaç başarı sağlıyor? Sinovac etkili olma yüzdesi kaçtır? Sinovac % kaç başarılır? Sinovac aşısını hangi ülkeler kullanacak? Türkiye kaç milyon sipariş verdi?

Başarı oranı merakla beklenen aşı hakkında son bilgiler paylaşıldı. Buna göre Çin'in Sinovac aşısı %97 etki sağlıyor. Peki Sinovac aşısını kimler sipariş etti? Ne kadar güvenilir? Güvenilirlik oranı yüzde kaçtır?

SİNOVAC BİOTECH AŞISI NEDİR?

Sinovac Biotech, 1993 yılında Weidong Yin tarafından kurulan ve bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Sinovac'ın ticari aşıları arasında Healive (hepatit A), Bilive (kombine hepatit A ve B), Anflu (grip), Panflu (H5N1) ve PANFLU.1 (H1N1) bulunuyor.

Nisan 2020'nin ortalarında Çin, Sinovac tarafından geliştirilen aday COVID-19 aşısı için bir klinik çalışmayı onayladı. CoronaVac adı verilen aşı, COVID-19 virüsünü kimyasal olarak inaktive eden bir virüs aşısıdır. CoronaVac aşısı Brezilya, Şili, Endonezya, Filipinler ve Türkiye'de Faz III klinik deneylerine tabi tutuldu.

Brezilya Faz III denemelerini 10 kasımda bir gönüllünün intiharı yüzünden durdurmuş, 11 kasımda devam ettirmiştir. Çin'de CoronaVac, COVID-19 enfeksiyonlarını önlemek için ulusal acil durum kullanım yetkisi kapsamında binlerce kişiye halihazırda uygulanmış durumda.

ÇİN AŞISI SİNOVAC GÜVENİLİRLİK ORANI NEDİR?

Yapılan açıklamaya göre Çin aşısı Sinovac'ın güvenilirlik oranı %97 çıktı. Aşının %97 oranda etkili olacağı düşünülmektedir.

SİNOVAC YÜZDE KAÇ ETKİLİ?

Yapılan araştırmaya göre Çin üretimi Sinovac aşısının %97 etkili olduğu belirtildi. Fakat klinik test sonuçlarına göre son oran Ocak ayında belli olacak.

SİNOVAC AŞISI SİPARİŞ EDEN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Bazı ülkelerin Çin aşısı sipariş değerleri aşağıdaki gibidir.

Endonezya : 50 milyon doz

Brezilya : 46 milyon doz

Şili : 60 milyon doz

Türkiye : 50 milyon doz

SİNOVAC AŞISI ÜCRETLİ Mİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı için ilk etapta 50 milyon doz anlaşma yapıldığını, vatandaşların herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerini açıklamıştı.