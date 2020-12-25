Çin aşısı geldi mi? Aşı ne zaman gelecek? Aşı kimlere uygulanır? Koronavirüs aşısı hakkında merak edilenleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, merakla beklenen Çin aşısı hakkında son gelişmeleri aktardı. Çin aşısı geldi mi? Aşı ne zaman gelecek?

ÇİN AŞISI GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelere bulundu. "Pazartesi günü 4,5 milyon doz Çin aşısı gelecek. Aşılama çalışmasını sağlık çalışanlarından başlatacağız" dedi.

SİNOVAC KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Erdoğan, "Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?" sorusuna; "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız" sözleriyle yanıt verdi.

AŞI KİMLERE UYGULANIR? KİMLER AŞI YAPTIRACAK?

Aşı olacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır. Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim. İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz" dedi.

"YILBAŞI İÇİN BÜTÜN TEBDİRLER ALINACAK"

Yılbaşı için yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözlerle yanıt verdi: "Bütün güvenlik güçlerimiz tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Gerekli operasyonlar yapılır. İnsanımızın hayatı her şeyin ötesinde. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere her türlü tedbiri alarak bunların üzerine gidecek"

"İSRAİL'İN FİLİSTİN POLİTİKALARINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Gazetecilerin İsrail-Türkiye ilişkileri konusundaki sorusuna yönelik ise Erdoğan, "İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.