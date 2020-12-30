Çin aşılarını taşıyan THY pilotlarından anlamlı mesaj: Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
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Çin aşılarını taşıyan THY pilotlarından anlamlı mesaj: Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

30.12.2020 00:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:58

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarını ülkemize getirmek üzere havalanan Türk Hava Yollarına ait uçağın pilotları Türkiye'ye mesaj gönderdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaştığı görüntülerde pilotlar, "Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Çin'den sipariş edilen SinoVac firmasına ait 3 milyon doz koronavirüs aşısını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Pekin'den hareket etti. THY, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların ilk bölümünü getiren THY uçağının Türkiye saati ile 19.50'de Pekin'den havalandığını duyurmuştu. THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı ve 6175 sefer sayılı uçuşu ile Türkiye'ye getirilen aşılar, aktif ısı kontrollü konteynerler içerisinde taşınıyor.

Çin aşılarını taşıyan THY pilotlarından anlamlı mesaj: Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN PİLOTLARINDAN ANLAMLI MESAJ

THY Basın Müşavirliği, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde konteynerler sıra uçağa yüklenirken, kokpit ekibinin de taşınacak aşıya ilişkin mesajına yer verildi.

Çin aşılarını taşıyan THY pilotlarından anlamlı mesaj: Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Pilotlar "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Görüntüleri Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı.

Çin aşılarını taşıyan THY pilotlarından anlamlı mesaj: Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
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