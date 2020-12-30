Çin aşılarını taşıyan THY pilotlarından anlamlı mesaj: Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarını ülkemize getirmek üzere havalanan Türk Hava Yollarına ait uçağın pilotları Türkiye'ye mesaj gönderdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaştığı görüntülerde pilotlar, "Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.