Çin, Afrika'daki BM barış gücü askerlerine aşı bağışlamak istiyor
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Çin, Afrika'daki BM barış gücü askerlerine aşı bağışlamak istiyor

16.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:53
Çin, Afrika'daki BM barış gücü askerlerine aşı bağışlamak istiyor

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Cang Cün, ülkesinin BM barış gücü askerlerine 300 bin doz aşı bağışında bulunmak istediğini bildirdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Cang Cün, ülkesinin BM barış gücü askerlerine 300 bin doz aşı bağışında bulunmak istediğini bildirdi.

Çin Küresel Televizyon Ağındaki (CGTN) habere göre, Çin'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Cang'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Çin'in yapmak istediği aşı bağışıyla ilgili mektup gönderdiği belirtildi.

Çin'in Afrika'daki barış gücü askerlerine öncelik verilecek şekilde 300 bin doz aşı bağışında bulunmak istediği bilgisine yer verilen açıklamada, Çin'in barış gücü askerlerinin güvenliğine büyük önem verdiği ifade edildi.

Açıklamada, bağışın Çin'in aşılarını küresel bir kamu yararı haline getirmek için atılmış bir adım ve aynı zamanda Çin'in BM'ye ve çok taraflılığa sürekli desteğinin göstergesi olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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