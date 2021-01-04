Çin, ABD Senatosu'nda kabul edilen savunma bütçesine tepki gösterdi
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Çin, ABD Senatosu'nda kabul edilen savunma bütçesine tepki gösterdi

04.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:23
Çin, ABD Senatosu'nda kabul edilen savunma bütçesine tepki gösterdi

Çin, ABD Senatosu'nda kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) tepki gösterdi.

Çin, ABD Senatosu'nda kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) tepki gösterdi.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Savunma Bakanlığı, ABD Senatosu'nda onaylanan tasarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kabul edilen savunma bütçe tasarısının "Soğuk Savaş zihniyetini" yansıttığı belirtilen açıklamada, bu tasarıyla Çin'in içişlerine karışıldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçe tasarısını 23 Aralık 2020'de veto etmişti.

Savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2'nin üzerinde oyla kabul edilerek cuma günü yasalaştı.

Savunma bütçesinde Çin'e karşı "Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi"nin kurulması öngörülürken, ABD'nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek, bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere bu inisiyatif için Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine ilave 2,2 milyar dolar kaynak ayrılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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