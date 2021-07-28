Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo biyografisi!

Son Dakika: Karadeniz'in sevilen şarkıcılarından Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer'in, rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan tahliller sonucunda koronavirüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Cimilli İbo'nun hayatı ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki, Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo hayatı ve biyografisi nedir? Cimilli İbo gerçek adı nedir?

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik sevenleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo hayatı ve biyografisi nedir? Cimilli İbo gerçek adı nedir? İşte detaylar haberimizde…

CİMİLLİ İBO SAĞLIK DURUMU NEDİR?

2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi. 33 yaşındaki Cimilli İbo'dan bir kez daha kötü haber geldi.

Sanatçı İbrahim Özer (Cimilli İbo) Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Cimilli İbo için kan arayışı olduğu öğrenilirken, çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı.

Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu öğrenilen sanatçının yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik sevenleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon'da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü'ndendir.

Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon'a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.