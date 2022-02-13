Çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde korkutan yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Aslan Çimento fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın geri dönüşüm bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

geri dönüşüm, Kocaeli, Yangın, Cami, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title