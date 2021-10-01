Çimenlerin arasında belirdi! Başsız kurbağanın hayatta kalması şaşkınlık yarattı - Haberler
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Çimenlerin arasında belirdi! Başsız kurbağanın hayatta kalması şaşkınlık yarattı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Çimenlerin arasında belirdi! Başsız kurbağanın hayatta kalması şaşkınlık yarattı

Kanada'nın Ottawa kentinde işten çıktıktan sonra kaldırımda yürüyen bir adam, çimlerin arasında kurbağa fark etti. Kurbağanın yanına doğru giden adam, hayvanın kafasının olmadığını ancak yaşamaya devam ettiğini gördü. Bu anları kayda alıp, sosyal medyada paylaştı.

Kanada'nın Ottawa kentinde yaşayan 32 yaşındaki adam, işten çıktıktan sonra evine doğru yola koyuldu. Fakat her gün geçtiği yerde bu sefer bir terslik vardı. Çimlerin arasında kurbağa gören ve yaklaştığında kurbağanın kafasının olmadığını fark eden adam, kendisini geldiğini hisseden kurbağaya eliyle dokundu.

İLERİ DOĞRU ZIPLAMAYA BAŞLADI

Adamın hamlesiyle birlikte ileri doğru zıplamaya başlayan kurbağa, bir süre sonra gözden kayboldu. Paylaştığı video hakkında konuşan adam, "Yanına yaklaştığımda nefes aldığını gördüm. Kasları hareket ediyordu. Muhtemele bir çim biçme makinesine kafasını kaptırdı. Acı çekiyor gibi değildi" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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