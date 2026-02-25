Haberler

Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat

Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat
Juventus rövanşı için İtalya’ya giden Okan Buruk, taraftarlar tarafından “İmparator” tezahüratlarıyla karşılandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadele için İtalya’ya gitti.

“İMPARATOR OKAN BURUK” TEZAHÜRATLARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u havalimanında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların “İmparator Okan Buruk” tezahüratları dikkat çekti. Okan Buruk’un taraftarları selamladığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

