Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat
Juventus rövanşı için İtalya’ya giden Okan Buruk, taraftarlar tarafından “İmparator” tezahüratlarıyla karşılandı.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadele için İtalya’ya gitti.
“İMPARATOR OKAN BURUK” TEZAHÜRATLARI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u havalimanında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların “İmparator Okan Buruk” tezahüratları dikkat çekti. Okan Buruk’un taraftarları selamladığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.