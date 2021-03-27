Cilt bakım tekniklerini öğrenip çocuk ve torunları için çeyiz dikiyorlar

Kepez ATASEM'de Cilt Bakım Teknikleri ile Çeyiz Ürünleri Hazırlama kursuna katılan kadınlar bilgi ve becerilerini geliştirerek istihdam şanslarını arttırıyor.

Kepez ATASEM'de Cilt Bakım Teknikleri ile Çeyiz Ürünleri Hazırlama kursuna katılan kadınlar bilgi ve becerilerini geliştirerek istihdam şanslarını arttırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) ücretsiz meslek ve el becerileri kursları ile kadınlara destek oluyor. Kepez ATASEM'in 2020-2021 eğitim öğretim yılı kurslarından Cilt Bakım Teknikleri ile Çeyiz Ürünleri Hazırlama kursu kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Cilt bakımı teknikleri kursuna katılan kadınlar, cilt temizliği ve bakımı işlemlerini öğreniyor.

Teorik ve uygulamalı eğitimler

ATASEM Cilt Bakım Teknikleri Kursu Eğitmeni Sultan Şahin Kocabıyık, "Kursumuza kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Teorik ve uygulamalı eğitimin bir arada verildiği kursta kursiyerlerimiz cilt yapıları, cilt yapılarına uygun bakım ve uygulamaları, cilt temizliği, cilde uygun ürün ve cihaz kullanımını hijyen ve sağlık kurallarına uyarak yapabilme bilgi ve becerisini kazanıyor. Toplam 377 saatlik kursu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak, meslek hayatlarına ilk adımı atıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı