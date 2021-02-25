Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat eşi kimdir?

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ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Sedat Kapurtu (d. 1 Kasım 1973, İstanbul), bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat, Türk şarkıcı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır. Taekwondo, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemi. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir. Oğlu küçük yaşta beyin kanaması geçirdiği için büyük oranda engelli kalan Çılgın Sedat, oğluyla paylaştığı sevgi dolu videolar ile de zaman zaman gündem oluyor.

DİSKOGRAFİ

2000: Delikanlı Gibi

2002: Bastıra Bastıra Aşk

2007: Siraç Bebeğime

2014: Bir Daha Mı Tövbe

FİLMOGRAFİ

Sinema

2019 Lazkit

2018 - Benim Adım Osssman (Osman)

2004 Koçero