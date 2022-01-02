Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti
Denizli'de yaşayan bir genç, kız arkadaşının babasına kızmasının ardından 60 bin TL değerindeki samanlığı yaktı. JASAT'ın 1 haftalık takibinin ardından yakalanan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan kızın babasının, gence "Kızımla bir daha görüşmeni istemiyorum" dediği belirtildi.
Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesinde meydana gelen olayda, 25 Aralık 2021 tarihinde gece saatlerinde Fahri D. isimli adamın saman balyaları benzin dökülerek ateşe verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1400 adet saman balyası kül olurken, toplam 60 bin TL'lik ise zarar oluştu.
Kundaklama şüphesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) VE Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çalışmalara başlayan ekipler, güvenlik kameralarını didik didik inceledi. 7 gün boyunca izlenen güvenlik kameralarının ardından şüphelinin 19 yaşındaki Sezer B. Olduğu ortaya çıktı.
Şüphelinin yerini tespit eden ekipler kıskıvrak yakaladı. Karakola götürülerek ifadesi alınan Sezer B., sevgilisinin babası Fahri D.'ye kızdığı için saman balyalarını ateşe verdiğini itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Sezer B. çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüphelinin ifadesinde kız arkadaşının babasının "Kızımla bir daha görüşmeni istemiyorum" dediğini, buna kızarak samanları ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri