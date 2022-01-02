Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti

Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de yaşayan bir genç, kız arkadaşının babasına kızmasının ardından 60 bin TL değerindeki samanlığı yaktı. JASAT'ın 1 haftalık takibinin ardından yakalanan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan kızın babasının, gence "Kızımla bir daha görüşmeni istemiyorum" dediği belirtildi.

Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesinde meydana gelen olayda, 25 Aralık 2021 tarihinde gece saatlerinde Fahri D. isimli adamın saman balyaları benzin dökülerek ateşe verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1400 adet saman balyası kül olurken, toplam 60 bin TL'lik ise zarar oluştu.

Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti

Kundaklama şüphesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) VE Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çalışmalara başlayan ekipler, güvenlik kameralarını didik didik inceledi. 7 gün boyunca izlenen güvenlik kameralarının ardından şüphelinin 19 yaşındaki Sezer B. Olduğu ortaya çıktı.

Kız arkadaşının babasına kızdı, öcünü ahırdan aldı! 60 bin TL'lik samanı bir çırpıda yakmış

Şüphelinin yerini tespit eden ekipler kıskıvrak yakaladı. Karakola götürülerek ifadesi alınan Sezer B., sevgilisinin babası Fahri D.'ye kızdığı için saman balyalarını ateşe verdiğini itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Sezer B. çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde kız arkadaşının babasının "Kızımla bir daha görüşmeni istemiyorum" dediğini, buna kızarak samanları ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför hayatını kaybetti

Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Ne diyorsun :Çılgın mı? Haberi yazan arkadaş senin de bir gún kızına uygun görmediğin birisi evini yakarsa çılgın aşık veya çılgınç genç evimi yaktı diye yazarsin artık. Ne kadar düşüncesiz insanlarsınız. Çılgınmış. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title