Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan olayı nedir? Son gelişmeler

Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan olayı nedir? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çilem Doğan 2013 yılında şiddet gördüğünü kocasını öldürmekten tutuklanmış ve cezaevine konulmuştu. 33 yaşında olan Çilem Doğan 'ın öldürdüğü eşi Hasan Karabulut ile evliliğinden olan 2.5 yaşında bir çocuğu var.

ÇİLEM DOĞAN OLAYI NEDİR?

İfadesinde boşanmak için mahkemeye başvurduğunu ancak aile büyüklerinin araya girmesi ve eşinin tehditleri nedeniyle vazgeçtiğini belirten Doğan, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle 9 defa koruma kararı aldırdı.

Doğan 'ın ifadesine göre, geçen yıl 8 Temmuz 'da belindeki silahını yastığın altına koyan eşi " Antalya 'ya gidiyoruz. Bana fuhuş yaparak para kazandıracaksın" dedi. Doğan 'ın tepkisi üzerine de " Ne diyorsam onu yapacaksın " diyerek saçlarından sürüklemeye başladı. Yatağın üzerine düşen Doğan, yastık altındaki tabancayı alarak eşini öldürdü.

ÇİLEM DOĞAN TUTUKLANDI MI?

Duruşma sonucunda Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi zanlının " haksız tahrik altında eşini öldürdüğü " iddiasıyla 18 yıl ceza verdi. Bu cezadan takdiri indirim yapan mahkeme cezayı 15 yıla indirdi. Karar sonrasında Doğan 'ın avukatları önce Yargıtay 'a karar iptali için ardından da 10. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye başvurunda bulundular.

10. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatının yaptığı başvuruyu kabul ederek Çilem Doğan'ın yargılandığı davada Yargıtay aşaması tamamlanıncaya kadar 50 bin TL kefaletle tahliyesine karar verdi. Doğan, hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay 'ca onanırsa yeniden cezaevine girecek. Yargıtay kararı bozarsa yeniden yargılama sırasında tutuksuz yargılanacağına karar verilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANIYORDU

Ev kadını Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından bugün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.

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