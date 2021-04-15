Çilek mevsimi ne zaman? Çilek ne zaman ekilir? Hangi bölgelerde çilek ekilir?

Havaların ısınmasıyla birlikte Çilek mevsimi ne zaman? Sorusu aratılmaya başlandı. Ilıman bölgelerde yetişen çileği hepimiz özlüyoruz ve manavlardaki yerini yavaş yavaş aldığına göre ne zaman yenir? Hangi bölgelere çilek ekilir? Sorularına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Çilek mevsimi ne zaman? Çilek ne zaman ekilir? Hangi bölgelerde çilek ekilir? Çilek ekim tarihi nedir?

Havaların ısınmasıyla birlikte Çilek mevsimi ne zaman? Sorusu aratılmaya başlandı. Ilıman bölgelerde yetişen çileği hepimiz özlüyoruz ve manavlardaki yerini yavaş yavaş aldığına göre ne zaman yenir? Hangi bölgelere çilek ekilir? Sorularına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Pastalarda, meyveli yoğurtlarda, dondurmalarda ve sade olarak tüketmeyi çok sevdiğimiz çileği evde veya bahçemiz varsa bahçede yetiştirmek istiyorsak çilek ne zaman ekilir ve bakımı nasıl yapılır bilmemiz gerekiyor. Peki, Çilek mevsimi ne zaman? Çilek ne zaman ekilir? Hangi bölgelerde çilek ekilir? Çilek ekim tarihi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÇİLEK MEVSİMİ NE ZAMAN?

Bahar meyvesi olan çilek ılıman bölgelerde çok daha verimli bir meyvedir. Ancak ortamı uygun hale getirildiğinde çilek yetiştirmek oldukça kolaydır.

Çileğin ne zaman ekilip nasıl yetiştirileceği yaşadığımız bölgeye göre değişmektedir. Çilek yetiştirmek istiyorsak dikim için en uygun aylar Temmuz – Ağustos olarak bilinir.

ÇİLEK NE ZAMAN EKİLİR?

Çileğin ne zaman ekilip nasıl yetiştirileceği yaşadığımız bölgeye göre değişmektedir.

Çilek yetiştirmek istiyorsak dikim için en uygun aylar Temmuz – Ağustos olarak bilinir.

Eğer kış aylarının ılık geçtiği bölgelerden birinde yaşıyorsak Ekim – Kasım aylarında da ekim yapılabilir.

Soğuk bir bölgede yaşıyorsak Nisan ekim için en uygun zamandır.

HANGİ BÖLGELERDE ÇİLEK EKİLİR?

Marmara Bölgesinde Çilek Ekme Zamanı: 1 Ekim – 15 Aralık (Kış Ekimi) 15 Haziran – 15 Temmuz (Yaz Ekimi)

Akdeniz Bölgesinde Çilek Ekme Zamanı: 15 Ekim – 15 Kasım (Kış Dikimi) 15 Temmuz- 15 Ağustos (Yaz Dikimi)

Ege Bölgesinde Çilek Ekme Zamanı: 1 Ekim – 15 Kasım (Kış Ekimi) 1 Temmuz – 15 Temmuz (Yaz Dikimi)

Orta Anadolu Bölgesinde Çilek Ekme Zamanı: 1 Ekim – 15 Kasım (Kış Ekimi) 1 Temmuz – 15 Temmuz (Yaz Dikimi)