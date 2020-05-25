Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu İlk olarak sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta başlayan ve kısa sürede diğer sosyal medya platformlarına yayılan çilek deneyi izleyenleri şaşkına çevirdi. Videoda, tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktığı görüldü.

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta yayınlanan çilek ve tuzlu su deneyi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videoda, tuzlu suda bekletilen çileklerden böceklerin ve kurtçukların ortaya çıktığı görüldü.

İNSANLAR KENDİ DENEYLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI

Görüntülerin viral olmasının ardından insanlar kendi deneylerini yapmaya başladı. TikTok'un ardından Twitter ve Instagram'a da yayılan "çilek deneyi" videoları, izleyenleri endişelendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler, TikTok'ta yayınlanmasının hemen ardından Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda gündem oldu.Twitter kullanıcıları "çilek" etiketi altında 25 binin üzerinde paylaşım yaptı.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: