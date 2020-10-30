Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret

30.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:31
Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı olarak seçilen Cahit Çıkmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a iade-i ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı olarak seçilen Cahit Çıkmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a iade-i ziyarette bulundu.

Yapılan kongrede yönetimi ile göreve gelen MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Cahit Başkanımız ile hep birlikte bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da istişare kültürüne dayanarak yol alacağız" dedi.

Başkan Kılıç, "Gazi Şehrimizi ve Oğuzelimiz'i en iyi şekilde geleceğe taşımak için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben Cahit Çıkmaz ve değerli yönetimini tekrardan tebrik ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde, bu kutlu davaya sahip çıkcağız. İnşallah omuz omuza, gönül gönüle güçlü Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyişini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımıza hız kesmeden başladık"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongre ile Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığına layık Cahit Çıkmaz, yönetim olarak çalışmalarımıza hız kesmeden başladıklarını söyledi.

Başkan Çıkmaz, "Bir taraftan ziyaretleri kabul ediyor diğer taraftan da iade-i ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu vesile ile Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey'e iade-i ziyarette bulunduk. Başarılı çalışmalarını yakinen takip ve takdir ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret
Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret
Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çıkmaz'dan 29 Ekim kutlama mesajı
Çıkmaz'dan 29 Ekim kutlama mesajı
Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde
Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'dan Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'dan Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Sevim Emre Eser Yenenler Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Mehmet Topal Emre Belözoğlu Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çıkmaz'dan, Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:41:04. #1.15#
title