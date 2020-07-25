Çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kelhalil Mahallesi mevkisinde 3 farklı noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler nedeniyle bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangına Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye ekibi ve bir dozer, 2 arazöz ve 21 Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle müdahale edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 hektar meşelik alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA