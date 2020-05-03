Çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüne 3 tutuklama

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Vatan Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada bıçaklanan T.Y'nin (15) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 kişi, yakalandı. Haklarında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan T.Y'nin cenazesi ise yakınları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak defnedildi.

T.Y'nin dayısı Ahmet Ayık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yeğeninin ekmek almak üzere evden çıktığını belirterek, "Evin yakınlarındaki bir parkta 4-5 kişi oğlumuzun önünü kesmiş. Bildiğimiz kadarıyla saldırganlar uyuşturucu kullanan bir grup. Oğlumuzun telefonunu almak istemişler. Bizimki de direnince bıçaklamışlar." iddiasında bulundu.

Dün Vatan Mahallesinde bıçaklı kavga çıkmış, olayda T.Y. hayatını kaybetmişti. T.Y'nin yakınlarının olayın ardından şüphelinin yaşadığı evi ateşe verdiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA