Cihannüma Derneği Genel Başkanı Yorulmaz Kayseri'de

TALAS, KAYSERİ (AA) - Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, Kayseri'de dernek çalışmaları kapsamında üyelerle bir araya geldi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Yorulmaz, derneğin tüm teşkilatları ile ülkenin değerleri konusundaki birikiminin gelecek nesillere aktarılmasına hizmet etmek için üstün gayret gösterdiğini belirtti.

Cihannüma Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç ise derneğin geçmişten geleceğe uzanan bir medeniyet köprüsü konumunda olduğunu ve bu konuda kadroların tüm gayretiyle çalıştığını ifade etti.

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri, faaliyet raporu sundu.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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