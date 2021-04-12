Cihangir'de kadını taciz eden şahıs: " Çok pişmanım"

Cihangir'de kadını taciz eden şahıs: " Çok pişmanım" Beyoğlu'nda Finlandiyalı kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi 19 yaşındaki zanlının ifadesinde, "Hoşuma gitti bir an gaflete kapıldım" dediği öğrenildi Beyoğlu polisi yüzlerce görüntü izleyerek zanlıyı adım adım takip etti...

Cihangir'de kadını taciz eden şahıs: " Çok pişmanım"

Beyoğlu'nda Finlandiyalı kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

19 yaşındaki zanlının ifadesinde, "Hoşuma gitti bir an gaflete kapıldım" dediği öğrenildi

Beyoğlu polisi yüzlerce görüntü izleyerek zanlıyı adım adım takip etti

İSTANBUL - Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda Finlandiyalı kadını güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Sancaktepe'de yakalanan 19 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Suç kaydı olmayan şahsın suçunu kabul ettiği ve ifadesinde, "Kadın hoşuma gitti, bir an gaflete kapıldım" dediği öğrenildi.

Beyoğlu Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşanmıştı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayamıştı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yanmıştı.

Beyoğlu polisinin yakaladığı şüpheli adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada tepki yağan görüntülerin ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan Erem Ç. (19), polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de bir çay bahçesinde olayda giydiği kıyafetlerle ve kullandığı bıçakla yakalanmıştı. Şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde "cinsel saldırı" suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs sevk esnasında gazetecilerin sorularına, "Pişmanım" diye yanıt verdi.

"Kadın hoşuma gitti, bir anlık gaflete kapıldım"

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı. Suçunu kabul eden ve pişman olduğunu belirten şahsın, "Kadın hoşuma gitti, bir anlık gaflete kapıldım" dediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde 2014 yılında dayısı tarafından cinsel tacizine uğradığını iddia ettiği de öğrenildi. Emniyette suç kaydı bulunmadığı da öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen şahsın, kendisi hakkında 12 kez kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu polisi zanlıyı böyle yakaladı

Saldırıya uğrayan kadının emniyette şikayetinin olmadığı olayda, şüphelinin nasıl yakalandığı da ortaya çıktı. Olaydan sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına bindi tespit edilen şüphelinin önce Bağcılar'a gittiği, buradan da Zeytinburnu'nda bir otelde kaldığı ve buradan ayrılarak Sancaktepe'ye geçtiği öğrenildi. Şahsı yüzlerce kamera görüntüsü izleyerek adım adım takip eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil girişinde yakalandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR