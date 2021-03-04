Cihan Paçacı kimdir? Cihan Paçacı kaç yaşında, nereli? Cihan Paçacı hayatı biyografisi!
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Cihan Paçacı kimdir? Cihan Paçacı kaç yaşında, nereli? Cihan Paçacı hayatı biyografisi!

04.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:39
Cihan Paçacı kimdir? Cihan Paçacı kaç yaşında, nereli? Cihan Paçacı hayatı biyografisi!

Türk siyasetçi, 6 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirilen Cihan Paçacı kimdir? Cihan Paçacı kaç yaşında, nereli? Cihan Paçacı hayatı biyografisi!

Cihan Paçacı kimdir? Cihan Paçacı kaç yaşında, nereli? Cihan Paçacıhayatı biyografisi! Cihan Paçacı evli mi?

CİHAN PAÇACI KİMDİR?

Mustafa Cihan Paçacı, 25 Mart 1949'da Malatya'da doğdu. Babasının adı Asım, annesinin adı Zekiye'dir. Ekonomist ve Bankacı; Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi. Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli ticari ve sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. 20. Dönem Elazığ, 21. Dönem Ankara Milletvekili. İngilizce bilen Paçacı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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