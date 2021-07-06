Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, nereli?

Ekonomist, araştırmacı olarak bilinen EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Evli ve 2 çocuk sahibi Cihan Ekşioğlu,ckentsel dönüşüm projelerine devam ediyor. Peki, Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, nereli?

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 1979 yılında dünyaya gelen iş adamı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı. EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

EKBA Holding, inşaat sektöründe öncelikli olarak tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 70 yıldan fazla zamandır inşaat sektöründe tecrübesi olan EKBA Holding tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeler hayata geçirdi.