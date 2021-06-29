Çiğli'de "Sportif Bilgilendirme Sohbetleri" başladı
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Çiğli'de "Sportif Bilgilendirme Sohbetleri" başladı

Çiğli'de 'Sportif Bilgilendirme Sohbetleri' başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediyesi tarafından, belediye personellerini mesleki rahatsızlıklara karşı bilgilendirmek amacıyla Sportif Bilgilendirme Sohbetleri başlatıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından, belediye personellerini mesleki rahatsızlıklara karşı bilgilendirmek amacıyla Sportif Bilgilendirme Sohbetleri başlatıldı.

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği, fitnes şampiyonu Mustafa Çiçekdağ'ın konuşmacı olarak katıldığı Sportif Bilgilendirme Sohbetlerinin ilki Fakir Baykurt Etkinlik Salonunda düzenlendi. "Ofis ve Büro Çalışanlarında Postüral Bozukluklar" başlığıyla gerçekleştirilen seminerde, idari bina personellerine mesleki rahatsızlıklara karşı yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Sportif Bilgilendirme Sohbetlerinin ikincisi, "Omurga ve Hareket Sağlığı" başlığıyla Şantiye Tesislerinde yapıldı. Ağır fiziki şartlar altında çalışan şantiye personellerinin, omurga sağlığını korumaları noktasında dikkat etmesi gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

İnsan sağlığını korumanın en değerli hizmet olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra özellikle pandemi başladığından beri toplum sağlığını korumak adına büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiğlimizin modern ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla gece gündüz demeden bizlerle birlikte alın teri döken emekçilerimizin sağlığını korumayı da ihmal etmiyoruz. Emekçi arkadaşlarımızı, olası mesleki rahatsızlıklara karşı bilgilendirmek amacıyla idari binamızda ve şantiye tesisimizde sportif bilgilendirme sohbetleri düzenledik. Emekçilerimizin iş koşullarını en iyi seviyeye çıkararak Çiğlimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli'de 'Sportif Bilgilendirme Sohbetleri' başladı
Çiğli'de 'Sportif Bilgilendirme Sohbetleri' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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