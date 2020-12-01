Çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2)
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Çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2)

01.12.2020 03:30 | Son Güncelleme: 01.12.2020 03:34
Çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 17 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, bir grup işçinin ekmek teknelerinin kül oluşunu üzüntüyle izlediği anlar dikkat çekti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2)
Çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2)
Çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2)
Çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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