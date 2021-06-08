Ciğer Kozan'da Yenir, Kozan'a Gel Ciğerimi Ye
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Ciğer Kozan'da Yenir, Kozan'a Gel Ciğerimi Ye

Ciğer Kozan'da Yenir, Kozan'a Gel Ciğerimi Ye
Habermetre - Haberler | Toplum

Ciğer Kozan'da yenir, Kozan'a gel ciğerimi ye"Bir Zamanlar Çukurova" oyuncuları Kozan'ın güzelliklerine hayran kaldılarÇekimleri Kozan'da devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" Dizisi oyuncuları Yukarı Çarşı da açılan "Yöresel Ürün Satış Ofisini, Kozan Barajında tekne turu ve Dağılcak...

Ciğer Kozan'da yenir, Kozan'a gel ciğerimi ye

"Bir Zamanlar Çukurova" oyuncuları Kozan'ın güzelliklerine hayran kaldılar

Çekimleri Kozan'da devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" Dizisi oyuncuları Yukarı Çarşı da açılan "Yöresel Ürün Satış Ofisini, Kozan Barajında tekne turu ve Dağılcak sosyal tesislerini ziyaret ederek Kozan'ın güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Bir zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, Çetin karakterini canlandıran Aras Şenol ve Raşit karakterini canlandıran Şahin Vural Kozan'a gelerek ilk önce Kozan Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde faaliyet açtığı Yukarı çarşı Hoşkadem camii yanında bulunan Yöresel ürünler satış ofisini ziyaret ettiler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın dizi oyuncularına Yöresel Ürünlerden oluşan Hediye Sepeti Hediye ederek yöresel ürünleri tanıttı.

Başkan Özgan ve dizi oyuncuları daha sonra Kozan Barajında bulunan Tekne ile tur yaptılar. Oyuncular Kozan'ın güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade ederek önümüzdeki zamanlarda tekrar Kozan'a gelerek bu güzellikleri tekrardan yaşayacaklarını söylediler.

Dizi oyucuları ve Başkan Özgan buradan Dağılcak Sosyal tesislerini ziyaret ederek Kozan'ın ve bölgenin vazgeçilmez olan Kozan ciğeri yiyerek Burada mesaj verdiler. Dizi oyuncuları "Ciğer Kozan'da yenir, Kozan'a gelin Kozan'a gel ciğerimi ye. "dediler.

Kaynak: Habermetre

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