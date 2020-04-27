Çiğdem Erken'in yeni albüm Türk müziğinin önemli isimlerinden piyanist ve besteci Çiğdem Erken, 4. albümü "Uyandım Yoksun" ile müzikseverlerin karşısında.

1995'ten bu yana 60 tiyatro oyununun müziğinde piyanist, müzik direktörü, besteci olarak yer alan ve aynı zamanda son yıllarda film müzikleri ile de adını duyuran Çiğdem Erken'in yepyeni albümü "Uyandım Yoksun"un prodüktörlüğünü Redd grubundan tanıdığımız Doğan Duru üüstlendi.& ; "Sanki Bir Masalmışız" ve "Kafamız Yıldızlı Pekiyi" adlı şarkıların sözleri ve bestesi albümün aranjörlüğünü de üstlenen Doğan Duru imzasını taşırken, albümdeki diğer şarkıların sözü ve bestesi Çiğdem Erken'e ait. Çok küçük yaşlarda başladığı ve birçok ödül ve akademik başarıyı sığdırdığı müzikal kariyerinin 4. albümü Uyandım Yoksun'da Levent Özer, Volkan Topakoğlu, Berke Özgümüş, Cem Tuncer, Derya Türkan, Şenova Ülker, Didem Erken, Özge Metin, Özge Fışkın, Gürtuğ Gök, Bayramcan Boy ve Nurkan Renda gibi önemli müzisyenler ile çalışan Çiğdem Erken'e "Ben Seçtim Yolumu" şarkısında Halil Sezai, "Bir Kutuya Topla ve At Beni" şarkısında ise Çağan Irmak eşlik etti.





