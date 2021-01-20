Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatte açıldı
20.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:07
Van'da çığ düşmesi nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.
Van'da çığ düşmesi nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.
Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle önceki gün kapatılan Van-Çatak kara yolunun Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına çığ düştü.
Kapanan yol, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.
Çatak Belediyesi, yolun kontrollü ulaşıma açıldığı anonsu yaparak ilçe sakinlerini bilgilendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş