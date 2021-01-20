Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatte açıldı
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Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatte açıldı

20.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:07

Van'da çığ düşmesi nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Van'da çığ düşmesi nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle önceki gün kapatılan Van-Çatak kara yolunun Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına çığ düştü.

Kapanan yol, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Çatak Belediyesi, yolun kontrollü ulaşıma açıldığı anonsu yaparak ilçe sakinlerini bilgilendirdi.

Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatte açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatte açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatte açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatte açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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