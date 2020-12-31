Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü

İstanbul'da alkol ve uyarıcı madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve yeğeniyle çiğ köfte tartışması yaşayan şahıs, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Eyüp Sultan'da gerçekleşti. B.U., yaklaşık on yıldır oğlu ile birlikte babasının evinde yaşıyordu. Alkol ve uyarıcı madde bağımlılığıyla savaşan B.U.'nun akşam saatlerinde işten alkollü bir şekilde döndüğü iddia edildi. İş dönüşünde çiğ köfte alan genç adam, aile üyelerine dağıtmak istedi. Yeğeni yemeği reddedince ikili arasında tartışma çıktı.

ÇİĞ KÖFTE TARTIŞMASI ARBADEYE DÖNÜŞTÜ

Sabah'ta yer alana habere göre; tartışma şiddeti artınca dede A.U. müdahale etti. Sakinleştirmek için torunu ve oğlunu dışarı çıkarırken mutfaktan bıçak aldı. Dışarı çıktığı esnada yeğenini göremeyen B.U., babasına 'Torununu neden kayırıyorsun?' diyerek çıkıştı. Baba ve oğul arasındaki konuşma bir anda arbedeye dönüştü. B.U. babasına 'Seni öldürürüm, seni vururum' diyerek küfürler etti. Bu esnada B.U., yeğenini gördü ve üzerine saldırmaya başladı. Canını zor kurtaran küçük çocuk koşarak uzaklaştı.

BABA ARBEDE SIRASINDA OĞLUNU BIÇAKLADI

Arbede esnasında öfkesine yenik düşen baba, oğlunu bıçakladı. Çevredeki insanların 112'yi aradığı olayda hastaneye kaldırılan genç adam yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aile üyelerinin alınan ifadesinde B.U.'nun alkol ve uyarıcı madde bağımlısı olduğunu, sürekli olarak yeğenlerine ve oğluna karşı şiddet uyguladığını, evin huzurunu bozduğu iddia edildi.

Baba A.U., oğlunun kendisine "seni öldüreceğim" dediğini bunun üzerine boğuştuklarını ve olayın o esnada olduğunu söyleyerek öldürme kastının olmadığını ifade etti.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYOR

Oğlunu bıçaklayan baba A.U., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonrasında baba A.U. hakkında 'Kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.