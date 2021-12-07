Çiğ et, süt, su ve topraktan 'kör eden parazit' aktarımı kedilerden daha fazla

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Duran Ataş ve Veteriner Hekim İbrahim Özmen'in yaptığı çalışmayla evinde kedi besleyenler ve beslemeyenler arasında toksoplazma paraziti (kör eden parazit) kıyaslaması yapıldı. Araştırma sonucunda çiğ et, süt, su ve topraktan insanlara parazit aktarımının kedilerden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

SCÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Duran Ataş ve Veteriner Hekim İbrahim Özmen'in birlikte yürüttükleri çalışmada, evinde kedi besleyen ve beslemeyenler karşılaştırılarak, halk arasında kedilerden bulaşan ve kör eden parazit olarak bilinen 'toksoplazma paraziti' olasılığı karşılaştırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren araştırmanın sonuçları açıklandı. Yarısı kedi sahiplerinden oluşan 182 kişiden alınan kan örneği laboratuvar ortamında incelendi. Jüri önünde sunulan ve kabul gören araştırmanın sonucuna göre kedilerin, kör eden toksoplazma parazitini, çiğ et, süt, su ve topraktan daha az bulaştırdığı ortaya çıktı.

Araştırmada parazit bulaşımında kedilerin birinci derecede suçlu olmadığının ortaya çıktığını belirten Özmen, "Çalışmada 182 kişiden kan örnekleri alındı. Bunların 91'i en az bir yıldır evinde kedi besleyenlerden, 91'i ise kediyle hiç teması olmamış, hiçbir barınak veya veterinerlik gibi ortamlarda bulunmamış kişilerden oluştu. Çalışmanın test aşaması SCÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı'nda eliza yöntemiyle yapıldı. Çalışma öncesinde gerekli onaylar ve izinler alındı. Daha sonra jüri önünde tezimiz sunuldu ve kabul gördü. Bu araştırmanın iki neticesi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi kedilerin birinci derecede suçlu olmadıklarını ortaya koyuyor. İkincisi ise diğer bulaş yollarının toksoplazmozis yönünden daha riskli olduğu ve insanların bu yönde daha tedbirli olmaları gerektiği ortaya koyan bir çalışma oldu. Bilhassa çiğ et ve çiğ süte dikkat edilmeli. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiğ köfte ve bat gibi gıdaların yaygın olarak tüketildiği dikkate alınırsa, çiğ etle yapılan yemeklerde hayvanların etinden çok daha rahat bulaşabiliyor. Hatta eti doğrarken bile kontamine olma ihtimaliniz var. Çiğ süt de aynı derecede tehlike oluşturuyor. Aynı zamanda bağ ve bahçeyle ilgilenen, toprakla meşgul olan insanlara da bu bulaş yollarından geçebilir" diye konuştu.