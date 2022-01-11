Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! Hayvancılardan büyük tepki var

Hayvanlarla ilgili sosyal medyada paylaşılan videolar büyük ilgi görülürken, sosyal medyada dolaşıma giren bir video ise bu sefer tepkilere neden oldu. Bir ineğin çiftlikteki görüntülerinin paylaşıldığı anlarda, ineğinin memesinin büyüklüğü dikkat çekti.

HORMON BASILDIĞI İDDİASI

Hormon iğnesi verilen ineğin memelerinin şiştiği ve bu sayede daha çok süt verdiği belirtildi. Ancak bu uygulamanın hem hayvan ve hem de sütü tüketen insan için sağlıklı olmadığı belirtiliyor.

HAYVANCILIK YAPANLARDAN DA TEPKİ VAR

Söz konusu duruma, hayvancılık yapan insanlardan tepki geldi. Ancak ineğin memesinin hormonlu olduğunu savunanlar kadar normal şekilde gelişmiş olduğunu savunanlar da var. İneğin hormonlu olduğunu söyleyenler, bu tür ineklerin memesinin büyük olduğunu ancak videodaki ineğin hormonla şişirildiğini belirtti.

HOLSTEİN TÜRÜ OLDUĞU SÖYLENDİ

Diğer yandan sosyal medya kullanıcıları, inekte hormon olmadığını ve bu türlerin memelerinin büyük olduğunu belirtti. Holstein olarak da bilinen siyah alaca, Hollanda kökenli bir süt ineği ırkı. Bu sığır ırkı Bos taurus typicus Primigenius yabani alt türünden geliştirildi. Canlı ağırlığı, bakım ve besleme şartlarına bağlı olarak değişmekle birlikte ineklerde 500-700, boğalarda ise 800–1000 kg'dır.

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