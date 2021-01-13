Çiftlikköy Belediyesi'nden kan bağışına destek
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Çiftlikköy Belediyesi'nden kan bağışına destek

13.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:34
Çiftlikköy Belediyesi'nden kan bağışına destek

Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kızılay Kan Bağış Merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kızılay Kan Bağış Merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek veren Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kan bağış merkezine giderek, kan bağışında bulundu.

Kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduğunun bilinci içerisinde kampanyaya destek vermek istediklerini ifade eden zabıta memuru Ali İhsan Demirhan, özellikle yeni tip koronaviris (Kovid-19) sürecinde kan stoklarında düşüş yaşandığını ifade etti.

Demirhan, "Kan bağışının sadece acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun, özellikle bu salgın günlerinde bağışların düşüş göstermesiyle yapılan her kan bağışının önem taşıdığının bilincindeyiz. Ayrıca ilçemize de Kızılay kan bağışı aracı geldiği zaman imkanlarımız el verdiğince kan vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kızılay yetkilileri de, koronavirüs nedeniyle her zamankinden daha fazla kan ihtiyacı olduğunu ve kan bağışı merkezlerinin yapılan bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır olduğunu kaydetti.

Sokağa çıkma yasaklarının kan ve immun plazma bağışını kapsamadığını aktaran yetkililer, kan alma birimine online randevu alarak hafta sonları da bağışta bulunmanın mümkün olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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