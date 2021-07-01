Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kuran ve şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen Mehmet Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi. Sözcü gazetesine gönderdiği video ile teslim olacağını açıklayan Aydın, internette en çok merak edilen isimler arasında. Peki, Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kaç yaşında, aslen nerelidir?

Çiftlik Bank adlı şirketin kurucusu olan ve şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen Mehmet Aydın, teslim olacağını açıklamasının ardından internette en çok merak edilen isimlerin arasında yer aldı."Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" açıklamasında bulunan Mehmet Aydın ile ilgili detaylar ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET AYDIN'IN AÇIKLAMALARI

"Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık" diyen Mehmet Aydın, "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" diye konuştu.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır.

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu.Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. . Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı

18 Nisan 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan infaz kararnamesi ile Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylendi.