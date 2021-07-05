'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyette ifadesi alınmaya başlandı.

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyette ifadesi alınmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya'dan sınır dışı edilen ve 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın'ın yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırılmıştı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere hazırlanan yaklaşık 60 sayfalık soruların da bulunduğu ifade alma işleminin başladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Salih Uçan Sergen Yalçın Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 23:01:28. #1.14#

title