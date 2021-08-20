Çiftlerin yeni düğün şarkısı Fatih Aslan'dan geldi
Fatih Aslan, sözü ve müziği kendisine ait "Düğün Şarkımız" ile piyasalara hızlı bir giriş yaptı. Eser, yaz düğünleri için en çok tercih edilen düğün şarkıları arasına girdi.
Besteci ve müzisyen Fatih Aslan, 2009 yılında çıkardığı ve büyük ses getiren"Zamanı Şimdi" albümünden sonra, 2017 yılında "Gelir Geçer" ve "Hastayım Sana" adlı iki şarkıyla tekrar dinleyici karşına çıkmıştı.
Sözü ve müziği kendisine ait "Düğün Şarkımız"ın çıkması ile birlikte çok sayıda gelin ve damattan düğün dansı videoları aldığını söyleyen Aslan "Sosyal medya üzerinden, şarkımızla dünya evine giren çiftleri görmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum." dedi.
Şarkı kliple aynı gün piyasaya çıktı ve ailenin önemine vurgu yaptığı klibinde Aslan'ın eşi ve çocuğu da yer alıyor.
Tıbbiyeden Konservatuara Bir Sanat Yolculuğu
Fatih Aslan, Tıp Fakültesinde yüksek eğitimine başlamış ancak tıp eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na geçmişti. Uzun yıllar aktif olarak sahne çalışmaları ve stüdyo vokalistliği yapmış, birçok sanatçının albümlerinde vokal olarak yer almıştı.
Albüm Künyesi
Yapım: Pro Ünyaylar
Yapımcı: Alpay Ünyaylar
Söz & müzik: Fatih Aslan
Aranje: Fırat Özbaylar
Gitarlar: Caner Güneysu
Klarnet: Ergün Şenlendirici
Back Vokal: Melis Aktalay
Stüdyo: Şarkı Dükkânı
Mix-Mastering: Fırat Özbaylar
Yönetmen: Servet Aslan
Kurgu-color: Fatih Aslan
Styling: Acun Menajerlik
Kaynak: Bültenler