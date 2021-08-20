Çiftlerin yeni düğün şarkısı Fatih Aslan'dan geldi
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Çiftlerin yeni düğün şarkısı Fatih Aslan'dan geldi

Çiftlerin yeni düğün şarkısı Fatih Aslan'dan geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Fatih Aslan, sözü ve müziği kendisine ait "Düğün Şarkımız" ile piyasalara hızlı bir giriş yaptı. Eser, yaz düğünleri için en çok tercih edilen düğün şarkıları arasına girdi.

Besteci ve müzisyen Fatih Aslan, 2009 yılında çıkardığı ve büyük ses getiren"Zamanı Şimdi" albümünden sonra, 2017 yılında "Gelir Geçer" ve "Hastayım Sana" adlı iki şarkıyla tekrar dinleyici karşına çıkmıştı.

Sözü ve müziği kendisine ait "Düğün Şarkımız"ın çıkması ile birlikte çok sayıda gelin ve damattan düğün dansı videoları aldığını söyleyen Aslan "Sosyal medya üzerinden, şarkımızla dünya evine giren çiftleri görmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Şarkı kliple aynı gün piyasaya çıktı ve ailenin önemine vurgu yaptığı klibinde Aslan'ın eşi ve çocuğu da yer alıyor.

Tıbbiyeden Konservatuara Bir Sanat Yolculuğu

Fatih Aslan, Tıp Fakültesinde yüksek eğitimine başlamış ancak tıp eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na geçmişti. Uzun yıllar aktif olarak sahne çalışmaları ve stüdyo vokalistliği yapmış, birçok sanatçının albümlerinde vokal olarak yer almıştı.

Albüm Künyesi

Yapım: Pro Ünyaylar

Yapımcı: Alpay Ünyaylar

Söz & müzik: Fatih Aslan

Aranje: Fırat Özbaylar

Gitarlar: Caner Güneysu

Klarnet: Ergün Şenlendirici

Back Vokal: Melis Aktalay

Stüdyo: Şarkı Dükkânı

Mix-Mastering: Fırat Özbaylar

Yönetmen: Servet Aslan

Kurgu-color: Fatih Aslan

Styling: Acun Menajerlik

Kaynak: Bültenler

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