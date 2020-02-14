Çiftler nikah kıymak için 14 Şubat'ı tercih ettiler

14.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:45

Malatya'da çiftler, nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.



Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekleyen çiftler, bu özel günde dünya evine girdiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda bugün 25 çift kıyılan nikahla dünya evine girdi. Sevgililer Günü'nde nikah kıydıran çiftlerden Begüm Doğan ve Oğuzhan Coşkun çifti, "Çok mutluyuz, bu özel günde nikahımızı kıymak istedik" dedi.



Aylar önce bugünü seçtiklerini dile getiren Merve Kıyat ve Selçuk Koç çifti ise, "14 Şubat'ı özellikle tercih ettik. Gayet güzel bir gün, unutulmayacağını zaten düşünüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA