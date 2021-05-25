Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
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Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı

Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Enes Ş. (46) tartıştığı ablasıyla işlettiği meze dükkanı önünde yarı çıplak halde 2 tabancayla havaya ateş ettikten sonra, benzin sandığı çamaşır suyunu döküp, iş yerini yakmaya çalıştı.

ANTALYA'da, Enes Ş. (46) tartıştığı ablasıyla işlettiği meze dükkanı önünde yarı çıplak halde 2 tabancayla havaya ateş ettikten sonra, benzin sandığı çamaşır suyunu döküp, iş yerini yakmaya çalıştı. Polisin müdahale ettiği Enes Ş., kıyafetini giydi, maske takmamak için direnince polis merkezine götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi'nde dün gece, işlettiği meze dükkanının arka bölümünde yaşayan Enes Ş., ablasıyla tartıştı. Alkollü olan ve ayakta durmakta zorluk çeken Enes Ş., tartışmanın ardından 2 tabancayla iş yerinin önüne çıkarak havaya 2 el ateş etti.

BENZİN DİYE ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜDaha sonra dükkana giren Enes Ş., iddiaya göre benzin sandığı çamaşır suyunu çevreye döküp iş yerini yakmaya çalıştı. Yarı çıplak halde kapı önüne çıkan Enes Ş., bağırmaya başladı. Sesten rahatsız olan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Enes Ş.'ye müdahale eden polis, 2 tabancaya el koydu.Enes Ş., polis ekiplerinin kiminle kavga ettiği sorusuna, "Kız kardeşimle kavga ettim. Onlar yüzünden ben burayı açtım. Mahvettiler beni ya boş ver" karşılığını verdi.MASKE TAKMAMAK İÇİN DİRENDİPolis, yarı çıplak haldeki Enes Ş.'ye kıyafetlerini giymesi için uyarıda bulundu. Kıyafetlerini giyen Enes Ş., ekiplerin kendisine uzattığı maskeyi takmamak için direndi. Tüm ısrarlara rağmen maskeyi takmayan Enes Ş., bir anda bağırıp taşkınlık yapınca ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürdü.

Polis ekipleri, biri iş yeri önü, biri de iş yerinde 2 mermi kovanı buldu. Ekipler, iş yerinin hemen önünde bulunan çöp konteyneri yakınında çamaşır suyu bidonuyla karşılaştı. İş yerinin içine ise çamaşır suyunun döküldüğü belirlendi.  


Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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