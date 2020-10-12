Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen katil zanlısına 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi

Antalya'da aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni ve bir işçiyi tüfekle öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şahıs hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Ayrıca katil zanlısının teslim olmadan önce de dondurma alıp yediği öğrenildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz (33) ile serada çalışan Veli Uyan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan İsmail Yılmaz (66) hakkında, 2 kişiyi öldürmek 2 kişi de öldürmeye teşebbüsten 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz, cinayetlerin ardından bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra teslim olmuştu.

Olay, 17 Ağustos sabahı, Antalya Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde yaşandı. İsmail Yılmaz, bitişik evde yaşayan, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni İsmail Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Amca Yılmaz, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenine, aracına bindiği sırada av tüfeğiyle ateş etti. Yeğen Yılmaz, aracından inip kaçmaya çalışırken amca Yılmaz, tüfeği art arda ateşledi. Yeğen İsmail Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

20'DEN FAZLA BOŞ FİŞEK BULUNDU

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz ise ellerinden vurularak yaralandı. Tüfekle çevreye rasgele ateş eden İsmail Yılmaz, yakındaki bir serada çalışan Veli Uyan'ı da henüz bilinmeyen nedenle vurup öldürdü. İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Şerife Yılmaz Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, Zahide Yılmaz'ın tedavisi olay yerinde yapıldı. İsmail Yılmaz'ın rasgele çevreye açtığı ateş nedeniyle, olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı adlı genç kızın da yaralandığı ortaya çıktı. Avcı da hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, 20'den fazla boş fişek bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Hakkında hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İsmail Yılmaz hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istedi. Yılmaz'ın 'kasten yaralama' suçundan da cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker tarafından hazırlanan iddianamede, İsmail Yılmaz ile aynı adı taşıyan öldürdüğü yeğeni arasında 10 yıldır arazi meselesi olduğu belirtildi. İsmail Yılmaz'ın ifadesinde, "Uyuyamama problemi yaşıyordum. Bu nedenle ilaç kullandım. Olaydan bir gün önce ilacı kullanmadım. Bu nedenle de uyuyamadım ve sorunlar yaşadım. Ayrıca alkol aldım. Sonrasında da maktulleri öldürdüm. Ne kadar ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonrasında jandarmaya giderek, teslim oldum" dediği kaydedildi. İsmail Yılmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN