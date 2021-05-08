Çiftçileri kuraklık korkusu tedirgin ediyor
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Çiftçileri kuraklık korkusu tedirgin ediyor

İhlas Haber Ajansı / HAYDAR SEÇKİN - Haberler | Güncel

Çiftçileri kuraklık korkusu tedirgin ediyor Konya'nın Yunak ilçesinde tarlalarına hububat eken çiftçiler, uzun süredir yağmayan yağmurun kuraklığa neden olmasından dolayı biçerdöverlerin bile tarlalara giremeyeceğinden endişe ediyor.

Çiftçileri kuraklık korkusu tedirgin ediyor

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde tarlalarına hububat eken çiftçiler, uzun süredir yağmayan yağmurun kuraklığa neden olmasından dolayı biçerdöverlerin bile tarlalara giremeyeceğinden endişe ediyor.

Son dönemde beklenen yağışların gerçekleşmemesi Yunaklı çiftçileri tedirgin etmeye başladı. Tarlalarına ekimlerini yapan çiftçiler kuraklığın böyle devam etmesi durumunda hasat yapamayacaklarından endişe duyuyor. İlçede yaşayan Mehmet Ercan, biçerdövercilik yaptığını ve çiftçi olduğunu belirterek, "Bu sene hava kurak geçiyor. Bir hafta içerisinde yağmur yağmazsa ekinler yandı, biçerdöverler bile ekini biçemez. Verim olmazsa çiftçinin hali büyüklere kalmış, bankadaki borçları ertelemeleri lazım. Çiftçi devlet bankası ve özel bankalara borçlu" dedi.

Bir diğer sorunlu konunun da bazı küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin koyunlarını ekili tarlalarda otlatması olduğunu ifade eden Ercan, "Ekinler biçilmeden büyük ve küçükbaş hayvanlar ovaya salınmıyordu. Şu anda koruma feshedildiği için kimse ne bakıyor ne görüyor, milletin ekinlerini resmen yayıyorlar. Yetkililerin buna bir el atması lazım. Zaten yağmur yok, ekinler de yok, kuruyor. Bir de koyunlarını yayarlarsa bu milletin hali ne olur?" diye konuştu.

Öte yandan, ilçede devam eden kuraklığın bir an önce son bulması için Yunak Merkez Çarşı Camisinde yağmur duası yapıldı.

Çiftçileri kuraklık korkusu tedirgin ediyor
Çiftçileri kuraklık korkusu tedirgin ediyor
Çiftçileri kuraklık korkusu tedirgin ediyor
Çiftçileri kuraklık korkusu tedirgin ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYDAR SEÇKİN

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