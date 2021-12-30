Çiftçilere kışın eğitim, yazın üretim desteği

ERZURUM (İHA) - DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Bölge illerinde desteklenen proje ile çiftçilere yönelik mesleki eğitim programları devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) tarafından yürütülen eğitim programları 5 il ve 15 ilçede gerçekleşiyor.

Son olarak, Erzincan Çayırlı'da gerçekleştirilen "Modern Hayvancılık Teknikleri ve İyi Tarım Uygulamaları" ile Otlukbeli'de gerçekleştirilen "Modern Hayvancılık Teknikleri" eğitiminin sertifika törenleri gerçekleştirildi.

Her iki ilçede gerçekleşen törenlere katılan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, DAP İdaresi'nin verdiği desteklerle kırsal kalkınmayı esas alan bir kurum olduğunu dile getirdiği konuşmasında, bu desteklerle Bölgenin kırsal kalkınma konusundaki eksikliklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

DAP İdaresi olarak eğitim konusuna çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Demirdöğen, bunun yansımalarını Erzurum, Elazığ ve Van'da kurulan DAP Çiftçi Eğitim Merkezleri ile gösterdiklerini söyledi. Bu merkezlerde, ücretsiz konaklama eğitim verildiğini ifade eden Demirdöğen, şunları kaydetti:

"İdare olarak, tarımsal destekler başlığı altında; hayvancılık, bitkisel üretim, tarımsal sulama gibi alanlarda destek veriyoruz. Amacımız ise bölgedeki üretimi artırmak. Yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı projelere destek sağlıyoruz. Verdiğimiz bu desteklerin üretime yönelik olumlu yansımalarını inşallah önümüzdeki süreçte görmüş olacağız. Kalkınmanın sürdürülebilirliği anlamında eğitim çok önemli. Bölgenin potansiyeli tarım, kalkınması ise ancak bu yolla gerçekleşebilir. Bu da eğitimle olur. Mesleğinizi daha bilinçli yapmanızı sağlayacak bu eğitimin kazancınıza bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Törenler sonunda, çiftçilere katılım sertifikaları dağıtıldı, ayrıca çizme ve iş tulumu hediye edildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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